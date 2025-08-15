‎Выяснилось, предлагал ли «Зенит» Кержакову работу в системе клуба

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Кайрата» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о продолжении своей тренерской карьеры.

‎42-летний специалист покинул «Кайрат» в сентябре 2024 года.

‎— Есть ли у вас предложения по работе тренером?

— Пока нет.

‎— Какие у вас приоритеты? Где бы вам хотелось больше работать?

‎— Непонятно. Не могу ответить на этот вопрос.

‎— Предлагал ли вам «Зенит» работу в системе клуба?

— Нет.