‎Выяснилось, предлагал ли «Зенит» Кержакову работу в системе клуба

«Зенит» не предлагал Кержакову работу в системе клуба
Бывший главный тренер «Пари НН» и «Кайрата» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о продолжении своей тренерской карьеры.
42-летний специалист покинул «Кайрат» в сентябре 2024 года.
— Есть ли у вас предложения по работе тренером?
— Пока нет.
— Какие у вас приоритеты? Где бы вам хотелось больше работать?
— Непонятно. Не могу ответить на этот вопрос.
— Предлагал ли вам «Зенит» работу в системе клуба?
— Нет.
