Экс-тренер Аленичев назвал двух лишних футболистов в «Спартаке»

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев назвал лишних футболистов в составе красно-белых.

"Я не понимаю присутствия двух футболистов в "Спартаке — Медина — как он вообще попал в команду?! И Солари — как бы аргентинца ни пытались раскручивать. Выложили 12 миллионов евро — как говорит Валера Карпин: "Ну и?.." И если этой пары не было бы, то, так понимаю, на эти деньги реально купить центрального и крайнего защитников", - цитирует Аленичева "СЭ".

Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" зимой текущего года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

Хесус Медина перешел в "Спартак" из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Полузащитник провел за "Спартак" во всех турнирах 58 матчей и отметился 8 забитыми мячами и 7 результативными передачами.