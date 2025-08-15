Бубнов назвал позицию, которую нужно усилить в ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал состав московского ПФК ЦСКА. Он считает, что команде необходимо усилить позицию центрального нападающего.
«ЦСКА не нужен центральный защитник, ЦСКА нужен хороший центрфорвард забивной. Всё остальное у них есть по той схеме, по которой играют. Центральный защитник не нужен почему, потому что, во-первых, у них неплохие вот эти Лукин и Абдулкадыров. А во-вторых, там Мойзес может в любой момент сыграть. На флангах тоже у них есть… Круговой сейчас здорово и может и защитника сыграть, примерно так же, как Мойзес. Он и в обороне тоже неплохой, потому что это профильный защитник был, но со способностями в атаке, это очень важно. Поэтому в этом смысле, если у них сейчас взять по составу, у них слабых мест нет. Просто можно вот позицию усилить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».