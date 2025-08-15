Смолов рассказал, будет ли он играть за «БроукБойз» в Медиалиге

Федор Смолов рассказал, будет ли он играть за «Броуков» в WINLINE Медиалиге.

– Ты сыграешь за нас в Кубке России. А будешь ли продолжать играть за «Броуков» в Медиалиге или Кубке Лиги?

– Я сегодня приехал, потому что я набираю кондиции, понимаю, что это важно, и я не хочу подвести ни себя, ни вас в том числе. Поэтому, мне кажется, надо сейчас дожить до 21-го, а потом и обсудим. Самое главное, чтобы положительный результат был, – сказал экс-нападающий «Краснодара».

Напомним, что Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России. Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – 17:00 (мск).

Президент медиакоманды Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за его команду в Фонбет Кубке России, чтобы обогнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола.

Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158.