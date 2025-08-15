Легенда «Локомотива» дал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью odds.ru заявил, что в центральном матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будет зафиксирован ничейный результат.

По его словам, предстоящая игра может стать последней в качестве главного тренера «Спартака» для сербского специалиста Деяна Станковича.

«Любой результат, кроме победы над «Зенитом», будет означать для Станковича увольнение. Поэтому мотивирована команда будет максимально, настроек будет максимальный и полная выкладка будет обеспечена 100%. Но и Сергей Семак, обладая качественным подбором игроков, может рассчитывать на победу. Поэтому считаю, что матч закончится результативной ничьей», — заявил Сычев.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.