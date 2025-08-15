Захарян вошел в заявку «Реал Сосьедад» на матч первого тура Ла Лиги

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включен в заявку команды на матч первого тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Ранее представитель футболиста Геннадий Голубин заявил «Матч ТВ», что полузащитник полноценно готовится к сезону. Встреча между «Валенсией» и «Реал Сосьедад» пройдет в субботу в Валенсии, начало игры — в 22:30 (мск).

В прошедшем сезоне 22‑летний Захарян из‑за различных повреждений провел за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал Сосьедад» смотрите 16 августа с 22:25 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.