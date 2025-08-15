Бубнов назвал встречу «Спартака» с «Зенитом» матчем смертников

Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался в преддверии центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в эту субботу, 16 августа, и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен «умереть». Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, ещё можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После четырёх стартовых туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает московский «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (9), тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (8). «Спартак» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Зенит» (5) — восьмой. Действующий чемпион России — «Краснодар».