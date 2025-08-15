Комличенко про РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить. Молодым начали давать шанс, стали больше играть»
Николай Комличенко высказался о появлении молодых футболистов в РПЛ.
– С чем связываете появление такой группы молодых талантов в РПЛ?
– Начали подпускать к составу, давать шанс. Они стали больше играть, их стали больше замечать.
– Это не кажется вам странным при нынешнем лимите, которого, по сути, нет?
– Да нет.
Чем покупать иностранщиков на их место, лучше своих за год-два вырастить.
Кто-то выращивает, кто-то покупает – у всех разное видение, – сказал нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.
