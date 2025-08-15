«Зенит» на выезде разгромил «Урал»

Петербургский «Зенит» одержал крупную гостевую победу над «Уралом» в матче 19‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

© ФК "Зенит"

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «сине‑бело‑голубых». Забитыми мячами у победителей отметились Максим Хохлов, Андрей Касаджиков, Данил Лукиян, Гордей Сокирко, Степан Вавилов и Кирилл Захаров, единственный гол «Урала» в активе Ивана Метина.

«Зенит» с 46 очками лидирует в чемпионате, «Урал» (17) занимает 13‑ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 23 августа примет московский «Спартак», «Уралу» днем ранее предстоит гостевая встреча с «Балтикой».