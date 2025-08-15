Легионер «Спартака» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о предстоящем матче 5 тура РПЛ с "Зенитом".

"Этот сезон тоже начался не так, как хотелось. Но в субботу предстоит важнейший матч. Для нас самих, для клуба, для болельщиков. Для истории "Спартака". Поэтому все мысли сейчас только о встрече с "Зенитом". Нужно исправлять ситуацию здесь и сейчас", - приводит слова Барко пресс-служба клуба.

В субботу, 16 августа, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 4 сыгранных туров красно-белые располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками. Петербуржцы занимают 8 место в таблице с 5 баллами в своем активе.