«Спартак» направил «Локомотиву» улучшенное предложение по Самошникову

Московский "Спартак" улучшил свое предложение по трансферу защитника "Локомотива" Ильи Самошникова.

По информации источника, московский "Спартак" направил "Локомотиву" улучшенное предложение по трансферу защитника Ильи Самошникова. Ожидается, что оно будет принято.

В текущем сезоне Илья Самошников провел за "Локомотив" во всех турнирах 2 матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 27-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до мая 2027 года. На счету защитника 4 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.