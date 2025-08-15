Булыкин: вряд ли кто-то ожидал такой старт от топ-клубов нашей страны

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 5 тура РПЛ 2025-2026 между «Зенитом» и «Спартаком».

«Понятное дело, что «Спартак» дома, небольшое преимущество, но будет очень тяжело с «Зенитом», который серьезно настраивается на такие игры, у которого серьезный состав. Считаю, будет результативная ничья, какие-нибудь 2:2», - заявил Булыкин Sport24.

После 4 туров чемпионата России петербургский «Зенит» идет на 8 месте турнирной таблицы с 5 очками в активе. Лидер чемпионата – столичный «Локомотив» (12). «Спартак» занимает 11 строчку (4).

Матч 5 тура между сине-бело-голубыми и красно-белыми пройдет 16 августа в Москве. Начало игры – 17:30 по мск.