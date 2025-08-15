«Зенит» интересуется аргентинским нападающим Кастельяносом

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении аргентинского нападающего «Лацио» Тати Кастельяноса, об этом сообщает Николо Скира.

26-летний форвард играет за итальянский «Лацио» с 21 июля 2023 года. Он перешел из «Нью-Йорк Сити». Сумма компенсации составила 15 млн. евро.

В сезоне 2024-2025 Кастельянос провел 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 25 млн.евро.

После 4 туров чемпионата России петербургский «Зенит» идет на 8 месте турнирной таблицы с 5 очками в активе. Лидер чемпионата – столичный «Локомотив» (12).

16 августа «Зенит» сыграет против «Спартака» в рамках 5 тура РПЛ. Начало игры – 17:30 по мск.