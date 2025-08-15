Экс-защитник ЦСКА Набабкин высказался о завершении карьеры

Набабкин о завершении карьеры: «Можно так сказать про профессиональный уровень, наверное. Но еще играю в Медиалиге»
Кирилл Набабкин высказался завершении своей карьеры.
– Уже можно сказать, что вы официально завершили карьеру?
– Наверное, можно так сказать про профессиональный уровень. Но если брать футбол в целом, то еще играю в Медиалиге, – сказал экс-защитник ЦСКА.
Набабкин покинул ЦСКА по завершении сезона-2023/24 и присоединился к СКА, который сейчас выступает в Winline Медиалиге.
