14-летние футболисты устроили массовую драку в Казахстане

Футболисты юношеских команд «Туран» и «Экибастуз» (игроки 2011 года рождения) устроили массовую драку во время матча первенства Казахстана. Информация об этом появилась на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Поединок состоялся 15 августа. Инцидент, повлекший за собой стычку между игроками, произошел на 70-й минуте игры, когда между двумя футболистами произошел конфликт. В ходе потасовки один из игроков нанес футболисту из противоположной команды удар прямой ногой в прыжке, а затем набросился на него с кулаками. Это перетекло в массовую драку, несколько игроков оказались на газоне, а другие начали пинать их ногами. Главному арбитру встречи удалось остановить игроков: он был вынужден показать четыре прямые красные карточки, а также завершить матч, не дожидаясь его официальной концовки.

«Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм», — указано в сообщении Федерации.

КФФ намерена провести заседание по этому вопросу, в ходе которого будут определены наказания для участников драки. Некоторым из них может грозить пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности.