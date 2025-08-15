«Болонья» объявила о трансфере первого норвежца в истории клуба

Центральный защитник Торбьорн Хеггем перешёл из английского «Вест Бромвич» в итальянскую «Болонью». О переходе 26-летнего норвежца в клуб объявила пресс-служба итальянцев на официальном сайте команды.

Сообщается, что Хеггем стал первым игроком из Норвегии в истории «Болоньи». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 7,5 млн.

В минувшем сезоне Торбьорн Хеггем принял участие в 45 матчах за «Вест Бромвич» в английском Чемпионшипе. На счету футболиста гол и две результативные передачи. Кроме того, защитник провёл семь матчей в составе национальной команды Норвегии. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.