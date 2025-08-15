Олег Кононов ушел в отставку с поста главного тренера "Торпедо"

Олег Кононов официально уволен с поста главного тренера московского "Торпедо". Причина - результат. После четырех туров чемпионата Первой лиги (второй по силе дивизион российского футбола) "черно-белые" набрали лишь одно очко и идут в зоне вылета.

© Российская Газета

Таким образом, Кононов не проработал в клубе и двух лет. Его назначили главным тренером в январе 2024-го. Под началом специалиста "Торпедо" финишировало вторым в сезоне 2024/25 и, по идее, должно было пойти на повышение в Премьер-лигу. Однако руководство клуба было уличено в попытках организации договорных матчей. В наказание "черно-белых" исключили из числа участников элитного дивизиона.

Сообщалось, что сменить Кононова может другой Олег - Василенко. В прошлом сезоне он руководил новороссийским "Черноморцем" и вывел клуб в переходные матчи за право сыграть в Премьер-лиге. Однако из-за финансовых проблем "Черноморец" не получил соответствующей лицензии.