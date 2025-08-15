"Спартак" объявил о продаже всех билетов на матч против "Зенита"

На "Лукойл Арене" солдаут. Как сообщает пресс-служба "Спартака", клуб реализовал все билеты на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита".

Игра состоится в Москве завтра, 16 августа. Поединок пройдет на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени. Главный арбитр встречи - Артем Чистяков.

По итогам четырех туров красно-белые набрали 4 очка и занимают 11-е место в таблице. "Зенит" с 5 набранными баллами находится на 8-й строчке.