«Все меня обманывают!» Дзюба опубликовал пост с обращением

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал необычный пост.

"Бейте меня". Дзюба опубликовал пост с обращением
«Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!» — указано в тексте видео, которое опубликовал форвард.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

После четырех туров РПЛ «Акрон» идет на седьмой позиции, набрав шесть баллов.

