Президент «Реала» отсудил один евро у слившей его высказывания газеты

Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл суд у интернет-издания El Confidencial. Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

Перес отсудил у слившей его высказывания газеты один евро. Такую сумму запросил сам функционер, желавший защитить в суде свои честь и достоинство. Кроме того, изданию запретили публикацию касающихся Переса аудиозаписей.

В 2021 году El Confidencial слило в интернет записи разговоров с президентом «Реала», в ходе которых он резко отзывается о тренерах и футболистах клуба. Перес называл тогдашнего главного тренера Висенте Дель Боске болваном, выступавшего за «Реал» Криштиану Роналду —идиотом, а ветеранов клуба Рауля и Икера Касильяса — аферистами. Записи были сделаны до 2012 года.

Пересу 78 лет. Впервые он стал президентом «Реала» в 2000 году, проработав на посту до 2006 года, когда добровольно ушел в отставку. В 2009 году функционер вернулся на пост и с тех пор является бессменным главой клуба.