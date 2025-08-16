ЦСКА объявил о подписании полузащитника

ЦСКА объявил о переходе колумбийского полузащитника.

© ПФК ЦСКА

"Даниэль Руис – в ПФК ЦСКА! Наш клуб подписал контракт с колумбийским полузащитником на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до окончания сезона 2025/26 и предусматривает опцию выкупа при выполнении определенных условий", - сообщает пресс-служба клуба.

Даниэль Руис с 2021 года выступал за колумбийский "Мильонариос", в составе которого провел во всех турнирах 196 матчей и отметился 22 забитыми мячами и 33 голевыми передачами. Также колумбиец выступал за бразильский "Сантос" и колумбийскую "Форталесу". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,4 миллиона евро.

Завтра, 17 августа, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Динамо" в 5 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.