«Локомотив» сразится за выход в финал международного турнира

Московский «Локомотив» U-14 (игроки 2011 года рождения) сыграет со сверстниками из сербской «Црвены Звезды» в полуфинале международного турнира UTLC Cup.

Встреча состоится 16 августа, начало — 17:20 по московскому времени.

Во втором полуфинале сыграют бразильский «Флуминенсе» и «Гёзтепе» из Турции. Матч состоится в тот же день, однако начнется раньше — в 16:00 мск. Также 16 августа будут сыграны матч за седьмое место между «Ордабасы» и «Динамо» из Минска (начало — 18:40 мск) и поединок за пятое место между «Спартаком» и ЦСКА (старт — 20:00 мск).

Финал традиционно примет «РЖД Арена» (домашний стадион московского «Локомотива»), решающая игра состоится 17 августа в 13:00. Тогда же будет разыгран матч за третье место, и будет проведена церемония награждения.

В 2025 году в турнире принимают участие восемь команд из шести стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гёзтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан).