Кордоба оценил старт сезона для «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о начале сезона для команды.

В таблице Мир РПЛ «быки» занимают второе место после четырёх туров. В 5-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет «Сочи», встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.

«Думаю, мы находим свой путь. Сейчас всё довольно неплохо, как мне кажется. «Краснодар» никак не поменялся после чемпионства. Мы знаем, что теперь каждая игра будет сложной, и мы должны подходить к ней соответствующим образом. Что касается шансов на чемпионство в этом сезоне, давайте насладимся текущей ситуацией», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России.