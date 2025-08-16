Фернандеш объяснил, почему решил остаться в «МЮ»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему принял решение не покидать английский клуб, несмотря на солидное предложение от «Аль-Хиляля» нынешним летом. Ранее СМИ сообщали о готовности саудовцев заплатить манкунианцам £ 100 млн (€ 116 млн) за переход 30-летнего футболиста.

«Я ещё не осуществил свои мечты здесь. Думаю, всё ещё могу что-то дать клубу. Я всегда говорил, что останусь здесь до тех пор, пока клуб будет этого хотеть. Знаю, что это было тяжело для «Манчестер Юнайтед», потому что речь шла о беспрецедентной сумме денег. Это то место, где я хочу быть. Хочу осуществить свои мечты здесь и выиграть как можно больше трофеев с клубом», — сказал Фернандеш в интервью Sky Sports.