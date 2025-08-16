«Ливерпуль» предложил Конате новый контракт

«Ливерпуль» представил новый контракт для центрального защитника команды Ибраима Конате. Мерсисайдцы хотят, чтобы французский футболист принял решение по нему до закрытия нынешнего трансферного окна (1 сентября). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает аккаунт DaveOCKOP на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в стане «красных» не хотят допустить повторение ситуации с контрактом нападающего Мохамеда Салаха, продление которого обсуждалось в течение большей части минувшего сезона.

В случае если Конате не согласится подписать новое трудовое соглашение до окончания трансферного окна, то «Ливерпуль» может продать его за сумму более £ 35 млн (€ 40,6 млн), чтобы не потерять игрока бесплатно в следующем году.

Конате играет за «красных» с лета 2021 года. За этот период защитник принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.