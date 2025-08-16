«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с клубом «Чжэцзян» в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча в Хучжоу завершилась со счётом 0:0.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог победить в третьем матче чемпионата Китая подряд, ранее команда сыграла вничью с «Юньнань Юйкунь» (4:4) и проиграла «Шанхай Порт» (1:2).

Команда Слуцкого набрала 46 очков и опустилась с первого на второе место таблицы, уступив лидерство «Шанхай Порт» (47). «Чжэцзян» идёт седьмым с 30 очками.

В следующем туре 24 августа «Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Циндао Хайню», «Чжэцзян» в этот же день на выезде встретится с «Мэйчжоу Хакка».