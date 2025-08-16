"Локомотив" потерял первые очки в сезоне РПЛ, сыграв вничью с "Балтикой"

Футболисты калининградской "Балтики" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

В составе "Балтики" мяч забил Брайан Хиль (3-я минута). У "Локомотива" отличился Николай Комличенко (80). Для Хиля этот мяч стал четвертым в пяти встречах. Комличенко забил первый гол за "Локомотив".

"Локомотив" потерял первые очки в чемпионате. Столичная команда стартовала с четырех побед подряд и с 13 очками лидирует в турнирной таблице. "Балтика" набрала 9 очков и располагается на 3-й строчке, не потерпев ни одного поражения.

В следующем туре "Локомотив" 23 августа примет "Ростов", "Балтика" днем позже на выезде сыграет с "Сочи".