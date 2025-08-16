Галактионов отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал «Коммерсанту», что в этом году будет подписан приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. По его словам, оптимальным представляется вариант с пятью легионерами на поле и десятью в заявке. Президент РПЛ Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что лига готова обсуждать возможное изменение лимита, но сам вопрос находится в компетенции и полномочиях Минспорта.

— Как относитесь к ужесточению лимита?

— Вне зависимости от решения, в конце 2022 года мы находились в не очень хорошем положении. Сделали ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, стараемся развиваться, нужна стабильность, надо на длительной дистанции показывать результат, — передает слова Галактионова корреспондент «Матч ТВ».

