«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче с двумя удалениями

«Барселона» стартовала с разгромной победы в новом сезоне чемпионата Испании по футболу, разгромив «Мальорку».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мальорка Сон Моикс», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Уже на 7-й минуте Рафинья вывел каталонцев вперед. На 23-й минуте второй мяч забил Ферран Торрес. Весь второй тайм «Мальорка» играла вдевятером: две желтых карточки получил Ману Морланес на 24-й и 33-й минутах, а на 39-й — прямое удаление заработал Ведат Мурики. Окончательный результат на 90+4-й минуте установил Ламин Ямаль.

В прошлом году «Барселона» стала чемпионом страны, набрав 88 очка в 38 матчах и на четыре балла опередив мадридский «Реал».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.