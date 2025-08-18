Тренер «Динамо» Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве матча с ЦСКА
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о замене защитника Бактиёра Зайнутдинова в перерыве матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3). Вместо Зайнутдинова на поле вышел Дмитрий Скопинцев.
— Зайнутдинов ушёл в перерыве. Что не удовлетворило? — Попросил замену, почувствовал недомогание, не то что недомогание, повреждение, наверное, есть, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Динамо» набрало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, в свою очередь, записал в свой актив 11 очков и поднялся на вторую строчку.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Акроном». Матчи пройдут 23 и 24 августа соответственно.