"Рубин" обыграл "Ростов" и поднялся на второе место в РПЛ

Казанский "Рубин" победил дома "Ростов" со счетом 1:0 в матче пятого тура чемпионата России.

Единственный мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов. "Рубин" не только реабилитировался перед своими болельщиками за поражения в играх с ЦСКА (1:5) в Премьер-лиге и в Кубке с "Зенитом" (0:3), но и вырвался на второе место в таблице. В активе у казанцев десять очков, у лидера московского "Локомотива" - 13.

Что касается "Ростова", то южане проиграли уже в четвертом из пяти матчей нынешнего чемпионата. "Желто-синие" идут на 14-й строчке, набрав лишь три очка.