‎Руководство «Спартака» не изменило свое мнение по поиску нового главного тренера после ничьи с «Зенитом» (2:2) в матче пятого тура РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

‎

‎По информации источника, красно-белые продолжают активный поиск нового специалиста. Отмечается, что бывший главный тренер «Краснодар» Владимир Ивич является одним из приоритетных вариантов для московского клуба.

‎

‎Спортивный директор столичных Франсис Кахигао контактирует с агентами иностранных специалистов.

‎

‎После 5 туров чемпионата России «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

‎

‎23 августа красно-белые сыграют против «Рубина». Встреча состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.