Карпина накажут из-за его поведения в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц в комментарии РИА Новости.

«По матчу «Динамо» — ЦСКА рассмотрим задержку выхода из раздевалки домашней команды на две минуты перед началом первого и второго таймов. Также рассмотрим тот факт, что главный тренер «Динамо» Карпин выходил за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Карпин возглавил столичный клуб в летом 2025 года.