Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после поражения от ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 5 тура РПЛ против ЦСКА.

«Первые 15 минут одна команда была на поле. Мы создавали моменты. Было то, что в идеале хотелось бы видеть. Будем работать дальше. Надеюсь, что будет результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» (0:4), что в сегодняшней игре», - заявил Карпин «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба. Единственный гол бело-голубых оформил Денис Макаров.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на 12 месте с 5 очками в активе. Лидером чемпионата России является «Локомотив» (13).

В 6 туре команда Карпина сыграет против «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Начало – 20:45 по мск.