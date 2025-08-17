"Манчестер Юнайтед" уступил "Арсеналу" на старте чемпионата Англии

На выходных стартовал чемпионат Англии. В центральном матче первого тура Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на домашнем "Олд Траффорд" уступил лондонскому "Арсеналу" - 0:1.

© Российская Газета

"МЮ" провел безобразный прошлый сезон, финишировав в чемпионате лишь 15-м. Дальше падать вроде бы уже некуда. Тем более португальский наставник манкунианцев Рубен Аморим провел с командой полноценную предсезонку, а клуб приобрел новичков на общую сумму свыше 230 млн евро. Тем не менее, серебряный призер минувшего чемпионата "Арсенал" считался явным фаворитом противостояния.

В итоге все решила ошибка турецкого вратаря хозяев Алтая Байындыра. Голкипер не смог зафиксировать мяч после подачи в свою штрафную, и итальянский защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори поразил ворота соперника.

В целом же "Манчестер Юнайтед" провел достойный матч. По ударам у подопечных Аморима полное преимущество - 22-7 (7-3 по ударам в створ), кроме того, "МЮ" больше владел мячом - 61,2 процента времени.

Так что несмотря на то, что впервые с 2022 года "Юнайтед" стартовал с поражения, повод для оптимизма у болельщиков клуба есть. Следующий матч "красные дьяволы" проведут в гостях против "Фулхэма" 24 августа.