Фомин извинился перед болельщиками за поражение в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин от лица команды принёс извинения фанатам бело-голубых за поражение от ЦСКА (1:3) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Вообще тяжело сказать что-то по игре. Хочется принести болельщиками от лица команды извинения за результат и игру. Всё понимаем, приложим все силы, чтобы исправить ситуацию. Хотим побеждать, радовать болельщиков и игрой, и результатом», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В первых пяти турах «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.