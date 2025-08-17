«ЦСКА» обыграл «Динамо» в пятом туре РПЛ

«ЦСКА» на «ВТБ Арене» одержал победу над московским «Динамо». Игра закончилась победой армейцев со счетом 3:1.

© ФК Динамо Москва

Три факта

1. Атакующий полузащитник Матеуш Алвес впервые отличился за ЦСКА. Он открыл счет в матче. 10 июля 2025 года Алвес перешёл в армейский клуб, подписав контракт до 2030 года.

2. «Динамо» за пять туров в РПЛ одержало одну победу — в матче с «Ростовом» (1:0).

3. Матвей Кисляк в четвертом матче РПЛ подряд отметился результативным действием.

РПЛ. 5-й тур

«Динамо» - «ЦСКА» - 1:3

Голы: Алвес, 13 (0:1), Гайич, 21 (0:2), Кисляк, 42 (0:3), Макаров, 50 (1:3)