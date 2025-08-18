Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает Armenie Football.

Ранее Сперцян подтвердил в эфире «Матч ТВ», что «Саутгемптон» сделал предложение по переходу, но окончательное решение будет принято после его разговора с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

По информации Armenie Football, «Саутгемптон» увеличил предложение по трансферу и близок к соглашению с «Краснодаром». Однако клубам необходимо полностью обговорить технические стороны трансфера, так как денежные переводы между Англией и Россией затруднены в последние годы.

По информации Chase, Сперцяном также интересуются клубы из Саудовской Аравии, но футболист хочет играть в европейском чемпионате.

Контракт 25‑летнего Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.