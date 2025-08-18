Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса»

Капитан «Сантоса» Неймар не смог сдержать слез после разгромного поражения команды от «Васко да Гамы» в 20-м туре чемпионата Бразилии.

2Сантос» уступил со счетом 0:6, а после матча Неймар разрыдался и долго не мог успокоиться, несмотря на попытки одноклубников увести его с поля. Он покинул стадион одним из последних.

«Мы были настолько ужасны. Это позор. Сегодня болельщики вправе проклинать и оскорблять нас. Мне стыдно. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного», — заявил Неймар после матча, его слова приводит The Touchline.

Такое крупное поражение стало первым в карьере форварда, он еще ни разу не проигрывал матчи с таким счетом.

25 июля «Сантос» объявил о подписании нового контракта с бразильским нападающим Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом теперь действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом», чьим воспитанником является.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.