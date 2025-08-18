Футболист "Динамо" Тюкавин рассказал о восстановлении от травмы

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин начал тренировки в общей группе после травмы крестообразной связки колена. Об этом он рассказал ТАСС.

Тюкавин получил травму в начале марта в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом".

"С восстановлением все нормально, тренируюсь с командой последнюю неделю в общей группе, - сказал Тюкавин. - Так что остается сейчас вспомнить, как принимать мяч, как открываться, надеюсь, что в сентябре уже появлюсь в официальной игре. Но не раньше".

Тюкавину 23 года, он является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за "Динамо" Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая "Динамо" объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.