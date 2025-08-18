«Страсбур» установил рекорд топ‑5 европейских лиг

«Страсбур» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу против «Меца» установил рекорд топ‑5 европейских лиг, выпустив в стартовом составе только игроков 2000 года рождения и моложе, сообщает статистическая служба Opta.

Встреча состоялась в воскресенье на поле «Меца» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Страсбура». В составе эльзасцев на текущий сезон только два футболиста старше 23 лет — Эдуард Соболь и Карл‑Юхан Юнссон.

В следующем туре «Страсбур», который возглавляет англичанин Лиам Росеньор, 24 августа примет «Нант».