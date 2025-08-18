Экс-капитан «Милана» стал футболистом «Панатинаикоса»

Греческий «Панатинаикос» объявил о переходе экс-капитана «Милана» Давиде Калабрии. Крайний защитник подписал контракт с новым клубом до 2028 года.

© ФК «Панатинаикос»

28-летний защитник большую часть карьеры провёл в «Милане». Всего в составе «россонери» Калабрия провёл 272 матча клуба во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. В прошлом сезоне футболист выступал за «Болонью», в составе которой он стал обладателем Кубка Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в € 4,5 млн.