Экс‑тренер сборной России назвал игру «Динамо» безалаберной

Бывший тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Борис Игнатьев в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал игру «бело‑голубых» в обороне в матче пятого тура РПЛ с ЦСКА.

Воскресная встреча, прошедшая на поле «Динамо», завершилась победой армейцев со счетом 3:1. Команда Валерия Карпина с пятью очками занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата.

— В первом тайме мне очень понравился ЦСКА. В последних матчах армейцы показывали удачную игру, и против «Динамо» они продолжили хорошо действовать на фоне безалаберной игры соперника в обороне. До сих пор не могу понять, почему многие российские команды уповают на то, что делается в зарубежном футболе, где мастерства у игроков гораздо больше. Там футболисты имеют основания выходить из обороны за счет передач через вратаря, используя второй и средний пас. Контроль мяча — хорошее дело, но когда ты умеешь это делать и у тебя есть большое количество хорошо обученных мастеров. У нас же многие команды ошибаются, теряют на этом очки. Не думаю, что это правильный метод начала атакующих действий. И вчера «Динамо» за это поплатилось. Во втором тайме динамовцы выглядели лучше, но тому есть причина: ЦСКА отдал инициативу, оглядываясь на счет на табло. Армейцев устраивал результат, потому они действовали в контратакующей манере. «Динамо» же не впечатлило, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

«Динамо» в шестом туре РПЛ в субботу примет нижегородский «Пари НН», ЦСКА на следующий день сыграет дома с тольяттинским «Акроном».

