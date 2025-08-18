Газзаев: ЦСКА способен бороться за чемпионство в РПЛ

‎Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

‎«ЦСКА — одна из самых играющих команд в лиге, показывающая очень качественный футбол. С такой игрой армейцы способны побороться за чемпионство», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

‎После 5 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Действующий чемпион страны «Краснодар» идет на одну строчку выше. У «быков» 12 очков. Лидером является «Локомотив». «Железнодорожники» записали на свой счет 13 очков.

‎24 августа красно-синие сыграют против «Акрона». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 по московскому времени.

‎Газзаев руководил ЦСКА с 2001 по 2003 и 2004-2008 годы.