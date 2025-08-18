Зайнутдинов назвал отличия российского футбола от турецкого

Защитник "Динамо" Бахтиер Зайнутдинов сравнил турецкий футбол с российским.

"Там мусульманская страна, другая культура боления. На матчах можно увидеть даже младенцев, туда ходят семьями. То есть ты уже с рождения знаешь, за кого будешь болеть. В России же за последние три года многое изменилось, и первое, что бросилось в глаза", - цитирует Зайнутдинова пресс-служба клуба.

Бахтиер Зайнутдинов перешел в "Динамо" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно и заключил контракт на четыре года. Ранее футболист сборной Казахстана выступал за ЦСКА и "Ростов". Защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.