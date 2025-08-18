«Локомотив» попросил рассмотреть оскорбительный жест Талалаева

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что «Локомотив» попросил наказать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес представителей команды.

Встреча 5‑го тура МИР РПЛ состоялась в субботу в Калининграде и завершилась со счетом 1:1. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Талалаев демонстрирует жест в сторону скамейки запасных соперников.

— В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды. КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашен на заседание, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

