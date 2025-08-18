«Локомотив» попросил рассмотреть оскорбительный жест Талалаева, тренер «Балтики» приглашен на КДК РФС
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что «Локомотив» попросил наказать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес представителей команды.
Встреча 5‑го тура МИР РПЛ состоялась в субботу в Калининграде и завершилась со счетом 1:1. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Талалаев демонстрирует жест в сторону скамейки запасных соперников.
— В КДК РФС поступило заявление от «Локомотива» о применении дисциплинарных санкций в отношении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков, находящихся в технической зоне московской команды. КДК возбудил производство в отношении Талалаева, он приглашен на заседание, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
