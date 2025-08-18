‎«Зенит» будет наказан КДК РФС

‎Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Рубина» (3:0).

© ФК «Рубин»

‎

‎Фанаты сине-бело-голубых оскорбляли форварда казанцев Мирлинда Даку. Летом албанский нападающий мог перейти в петербургский клуб, но сделка сорвалась из-за зарплатных разногласий.

‎

‎«КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес футболиста «Рубина» Мирлинда Даку в кубковом матче», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

‎

‎Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. Голами отметились Матео Кассьерра (2) и Вадим Шилов.

‎

‎После двух туров сине-бело-голубые занимают первое место в группе А, набрав 6 очков. «Рубин» идет следом с 3 очками. Такое же количество очков у «Оренбурга». Последним в группе является «Ахмат». Грозненцы пока не набрали очки.