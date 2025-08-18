Лассана Диарра требует 65 млн евро до вычета налогов за ущерб от правил ФИФА.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего футболиста «Арсенала», «Челси», «Реала», «Анжи», «Локомотива», «ПСЖ» и сборной Франции.

4 октября 2024 года Суд Европейского Союза (CJEU) признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам ЕС после иска Диарра.

В этой связи Лассана, после безуспешных переговоров с Международной федерацией футбола по урегулированию спора, добивается в бельгийских судах законной компенсации ущерба, причиненного незаконными правилами ФИФА о трансферах, при полной поддержке FIFPro, FIFPro Europe и Профсоюза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

«Суд Европейского союза постановил, что некоторые правила ФИФА о трансферах нарушают принципы ЕС о свободном перемещении работников и конкурентном праве. Суд подтвердил концепцию свободы передвижения и признал, что система трансферов препятствует игрокам реализовывать свое право расторгать трудовые договоры без уважительной причины, даже если это право закреплено в правилах. Как понимает FIFPro, это подтверждает, что игроки, подпадающие под действие этих правил с 2001 года, несли ущерб на протяжении всей своей карьеры. Независимый экономический анализ подтвердил существенный ущерб, понесенный Лассана Диарра на протяжении всей его карьеры в результате ограничительных правил ФИФА в отношении трансферов. Основываясь на этой экспертной оценке, он требует от ФИФА и Королевской бельгийской ассоциации футбола полной компенсации с начислением процентов до момента выплаты. Эти разбирательства, наряду с разбирательствами в Апелляционном суде Монса, представляют собой продолжение дела Диарра от 2015 года. Решение о судебном разбирательстве было принято после безуспешных попыток мирного урегулирования, поскольку ФИФА отказалась от конструктивного участия в удовлетворении законного требования игрока о компенсации за потери, понесенные в ходе его карьеры. FIFPro, FIFPro Europe и UNFP продолжают оказывать полную поддержку Лассана в получении компенсации, гарантированной действующим законодательством Бельгии и ЕС», – говорится в заявлении FIFPro.

Юридическая фирма Dupont-Hissel, занимающаяся делом Диарра, огласила требования 40-летнего француза – он настаивает на выплате ему 65 миллионов евро до вычета налогов или 35 миллионов чистыми.