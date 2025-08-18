«Интер» не продал защитника в «Челси»

«Интер» не продал Бастони в «Челси» за 50 млн евро и отклонил предложение «Ньюкасла» по Фраттези (GdS)
«Интер» не продал Алессандро Бастони в «Челси».
По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб был готов заплатить 50 млн евро за 26-летнего защитника, но «Интер» отклонил предложение.
Также сообщается, что «Ньюкасл» проявил интерес к Давиде Фраттези, но «нерадзурри» ответили отказом на первое предложение клуба. При этом не исключено, что «сороки» вновь попытаются подписать Фраттези – ранее появилась информация, что «Интер» готов отпустить полузащитника за 40 млн евро.
