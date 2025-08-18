Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» необходим новый вратарь

Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»
Уэйн Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» необходим новый голкипер.
«Я думаю, [подписание нового вратаря] должно обсуждаться. Я вспоминаю времена, когда у нас в воротах стояли Рой Кэрролл и Тим Ховард. Не думаю, что защитники полностью доверяли этим двум вратарям. Но как только пришел [Эдвин] Ван дер Сар все успокоились, защитники стали доверять ему гораздо больше, и игра стала лучше. И я думаю, что именно в этом и заключается суть «Манчестер Юнайтед». Им нужна уверенность и доверие к вратарю, который подскажет им, куда двигаться. Иногда достаточно просто сохранять спокойствие и говорить в нужный момент. Вратарь очень важен для обеспечения спокойствия всей команды. Особенно для четырех или пяти защитников. Ван дер Сар обеспечил нам это. Пришел Онана, он фантастический вратарь. Я наблюдал за ним в «Интере», и он был великолепен. Так что, если они не купят нового вратаря, есть надежда, что он вернется к своей роли. Но в прошлом сезоне он точно не вселил в нас уверенность. Доннарумме 26 лет. Он один из лучших вратарей в мире. Было бы безумием, если бы «Манчестер Юнайтед» не выбрал его. Не думаю, что есть какой-то риск. На днях я видел статистику – ошибки, приводящие к прямым голам. У него их было ноль. Некоторые другие его показатели были не на самом высоком уровне, но я думаю, что это важнее. Когда вратарь совершает ошибку, сложно справиться с ней, как в этой игре, так и в дальнейшем. Поэтому, в зависимости от того, что они смогут предложить с точки зрения зарплаты, я бы, безусловно, попытался привлечь его в клуб», – сказал экс-форвард «МЮ» в программе The Wayne Rooney Show.
